MEB-AGS sonuçlarına göre 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi ve son açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen ataması için sürecin Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitiminin tamamlanmasının hemen ardından başlatılacağını açıkladı. 23 Mart 2026’da yapılacak kayıt duyurusuyla birlikte akademi takvimi resmen işleyecek. Atama takviminin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yürüttüğü 10 bin öğretmen ataması süreci, Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimiyle birlikte yeni bir aşamaya giriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademide eğitim alan adayların atamalarının eğitim sürecinin bitiminde gerçekleştirileceğini duyurdu. Böylece 2026 öğretmen ataması takvimi için gözler resmî açıklamaya çevrildi.
Akademi eğitimi tamamlanır tamamlanmaz atama
Bakan Tekin, öğretmen adaylarının ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruya, atamaların akademi sürecinin ardından gecikmeden yapılacağı yanıtını verdi. Her yıl düzenli olarak öğretmen alımının sürdürüleceğini vurgulayan Tekin’in açıklaması, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde planlanan istihdam sürecinin devamlılık esasına göre yürütüleceğini ortaya koydu.
Bu kapsamda 10 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitiminin bitiş tarihine bağlı olarak şekillenecek.
Milli eğitim akademisi kayıt süreci başlıyor
MEB takvimine göre, Millî Eğitim Akademisi eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt duyurusu 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Akademi hazırlık eğitimine katılacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış, yerleştirme sonuçları ise 30 Ocak 2026’da ilan edilmişti.
Başvurular, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre değerlendirildi. Alan bazında puan üstünlüğü esas alınarak kontenjan kadar asıl aday belirlenirken, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10’u oranında da yedek aday ilan edildi.
Yerleştirmeler puan ve tercihe göre yapıldı
Hazırlık eğitimi için adayların yerleştirmeleri, MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Birden fazla merkezde eğitim verilen branşlarda aday tercihleri dikkate alınırken, tercihine yerleşemeyen adaylar resen uygun merkezlere yönlendirildi. Süresi içinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.
Akademi eğitimleri Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas’taki eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek. 10 bin öğretmen ataması takviminin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulması bekleniyor.