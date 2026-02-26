MEB-AGS sonuçlarına göre 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi ve son açıklamalar

Milli eğitim akademisi kayıt süreci başlıyor





MEB takvimine göre, Millî Eğitim Akademisi eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt duyurusu 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Akademi hazırlık eğitimine katılacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış, yerleştirme sonuçları ise 30 Ocak 2026’da ilan edilmişti.





Başvurular, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre değerlendirildi. Alan bazında puan üstünlüğü esas alınarak kontenjan kadar asıl aday belirlenirken, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10’u oranında da yedek aday ilan edildi.