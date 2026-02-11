Gmail adresinize giriş yapmak ve oturum açmak için haberimizde bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz. Sizler de Google tarafından hizmet verilen Gmail'e giriş yapmak veya kayıt olmak için haberimizi inceleyebilirsiniz. Gmail'e kayıt olduktan sonra profilinizi özelleştirebilir ve hatta birçok hesabınızı Gmail'de de kullanabilirsiniz. İşte Gmail giriş, gmail hesap açma ve gmail oturum açma işlemleri.

GMAİL HESABI NASIL AÇILIR?

Gmail hesap açma

Bir Google Hesabı, tek bir kullanıcı adı ve şifreyle Gmail, Google+, YouTube ve diğer pek çok Google ürününe erişmenizi sağlar. Google Hesabı bir Gmail adresi ve bir Google+ Profili ile birlikte verilir. Bir Google Hesabı oluşturduktan sonra, tüm Google ürünlerinde oturum açmak için aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanabilirsiniz.

Gmail giriş işlemleri haberimizde. Google şirketinin milyonlarca kullanıcısı olduğu mail hizmeti olan Gmail'e giriş ve hesap açma işlemlerinden haberimizde bahsediyoruz. Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda kolayca kullanılabilen e-posta hizmetinden sizde faydalanabilirsiniz. İşte Google Gmail giriş işlemleri ve hesap açma hakkında detaylı bilgiler.

Gmail hesap işlemleri için yardım almak için tıklayın:

Açılan sayfada daha önceden almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Daha sonra Gmail hesap ayarlarınızı gerçekleştirmek isterseniz de ekranın sağ üst kısmında bulunan hesap ayarları sekmesinden tüm ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bu ayarlar kısmından Gmail tema ayarları, Gmail imza ayarları veya klasör ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Gmail hesabınızı veya hizmetlerinizi silme

Artık Gmail veya Google+ gibi belirli Google hizmetlerini kullanmak ilginizi çekmiyorsa bu hizmetleri buradan silebilirsiniz. Hatta tüm Google Hesabınızı bile silebilirsiniz.

Gmail şifremi hatırlamıyorum

Önceden herhangi bir Google ürününde (Gmail, Google+ veya YouTube gibi) oturum açtıysanız zaten bir Google Hesabınız vardır. Söz konusu ürün için oluşturduğunuz kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak denemek istediğiniz yeni Google ürünlerinde oturum açabilirsiniz. Kullanıcı adınızı veya şifrenizi unuttuysanız Oturum açma sorunu sayfasını ziyaret edin.

Gmail kişi engelleme özelliği nasıl kullanılır?

Gmail kişi engelleme özelliğini kullanmak için gelen maili açmanız ve yanıtla seçeneğinin yanında yer alan alta doru ok şeklinde olan simgeye tıklamanız gerekiyor. Açılan pencerede "xxx kişisinin gönderilerini engelle" şeklinde bir ibare yer alacak. Buna tıkladığınız takdirde artık o kişiden asla e-posta almayacaksınız. Engelli kişilerin göndermiş olduğu e-postaları ise "Engelli" etiketi altında görüntüleyebilirsiniz.

Bağlı uygulamalar ve siteler

Hesabınıza bağlanmasını onayladığınız uygulamaları ve siteleri incelemek ve kayıtlı şifrelerinizi takip etmek için oturum açın.

Kişisel bilgileriniz

Hangouts, Gmail ve Haritalar gibi Google ürünlerinde başkalarının sizi bulmasına yardımcı olmak ve sizinle iletişime geçilmesini kolaylaştırmak için bu temel bilgileri (adınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız) yönetin. Hesabınızda oturum açarak bu bilgileri yönetebilir ve gizli tutabilirsiniz.

Etkinlik kontrolleri

Google Hesabınızla birlikte kaydettiğimiz etkinlik verileri (gittiğiniz yerler, arama ve göz atma etkinliğiniz), işe gidip gelme konusunda Haritalar'da daha iyi seçeneklerden Arama'da daha hızlı sonuçlar elde etmeye kadar hizmetlerimizi sizin için daha hızlı ve çok daha yararlı hale getirebilir. Bu ayarları incelemek ve düzenlemek için oturum açın.

Hesap özeti

Google Hesap Özeti, oturum açarak gerçekleştirdiğiniz son etkinliklerinize (örneğin, kaydettiğiniz doküman ve e-postaların sayısı vb.) ilişkin hızlı bir bakış sağlar ve ürün ayarlarınızı doğrudan yönetmenize olanak verir.

Hesabınıza bağlı uygulamalar sayfasında, üçüncü taraf sitelerin ve uygulamaların bir listesini görebilirsiniz. Bunlar, Google Hesabınıza erişmesine izin verdiğiniz siteler ve uygulamalardır. Ayrıca bunların, hesabınızın hangi bölümlerine erişebildiklerini bu listede görebilirsiniz.

Örneğin, arkadaşlarınızla birlikte gerçekleştirdiğiniz antrenmanları planlamanıza yardımcı olacak bir uygulama indirmiş olabilirsiniz. Bu uygulama, buluşabileceğiniz arkadaşları ve uygun saatleri önermek için Google Takviminize ve Kişilerinize erişmek istemiş olabilir.

Bir uygulamanın, Google Hesabınızda erişime sahip olabileceği pek çok düzey vardır. Bunlardan birkaçı aşağıda örnek olarak verilmiştir:

Tam hesap erişimi

Tam hesap erişim izni verdiğinizde, uygulama, Google Hesabınızdaki hemen hemen tüm bilgileri görebilir ve değiştirebilir (ancak şifrenizi değiştiremez, hesabınızı silemez ya da sizin adınıza Google Cüzdan ile ödeme yapamaz).

Belirli Google uygulamaları tam hesap erişimi altında listelenebilir. Örneğin, iPhone'unuz için indirdiğiniz Google Haritalar uygulamasının veya masaüstünüzdeki Picasa Web uygulamasının tam hesap erişimine sahip olduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca Android veya iPhone'unuza yönelik bölümler de görebilirsiniz. Telefonunuzu kaybederseniz o telefondan Google hizmetlerine erişimi iptal edebilirsiniz. Daha sonra telefonunuzu bulursanız Google hizmetlerini o telefonda tekrar kullanabilmeniz için kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açmanız yeterli olacaktır.

Bu "Tam hesap erişimi" ayrıcalığı sadece tam olarak güvendiğiniz ve kişisel bilgisayarınıza, telefonunuza veya tabletinize yüklenmiş olan uygulamalara verilmelidir.

Güvenmediğiniz veya tanımadığınız bir uygulamaya tam hesap erişimi verdiyseniz bu izni Erişimi iptal et'i tıklayarak iptal etmenizi öneririz.

Gmail ayarlarınızı denetleme

Gmail kullanıyorsanız bu adımları uygulayarak hesabınızın güvende olmasına yardımcı olabilirsiniz.

E-postanızın siz istemedikçe yönlendirilmediğinden veya paylaşılmadığından emin olun

E-postanızın doğru bir şekilde yönlendirildiğinden emin olmak için, diğer kullanıcılara hesabınıza erişim izni veren Gmail'deki "Posta ayarları" sekmesinde, yönlendirme ve yetki ayarlarını kontrol edin.

Şifrenizi unutursanız hesabınıza tekrar girebilmek için bir yol bulmalısınız

Şifrenizi sıfırlamanız gerekirse Google, ikincil e-posta adresinden size e-posta gönderebilir. Bu yüzden, kurtarma e-posta adresinin güncel ve erişebildiğiniz bir hesap olduğundan emin olun. Şifrenizi sıfırlamak üzere kısa mesaj yoluyla bir kod almak için Gmail profilinize bir telefon numarası da ekleyebilirsiniz.

Hesabınızda bir cep telefonu numarasının olması, hesabınızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak en kolay ve en güvenilir yöntemlerden biridir. Örneğin, Google, telefon numarasını hesabınıza girmeye çalışan kişileri zorlamak için kullanabilir ve erişiminizi kaybetmeniz durumunda hesabınıza girebilmeniz için size bir doğrulama kodu gönderebilir. Google'a bir kurtarma telefonu numarası verdiğinizde, numaranız pazarlama listeleriyle veya telepazarlamacılarla paylaşılmaz.

Cep telefonunuz, ikincil e-posta adresinizden veya bir güvenlik sorusundan daha güvenli bir tanımlama yöntemidir. Bunun nedeni, diğer ikisinden farklı olarak, cep telefonunuzun fiziksel olarak sizin elinizde olmasıdır.

Hesabınızda olağan dışı erişim veya etkinlik olup olmadığını kontrol edin

Tanımadığınız veya şüpheli görünen etkinlikler olup olmadığını görmek için hesabınızı düzenli olarak kontrol edin. Postanıza erişmek için kullanılan en son IP adreslerini ve ilişkili konumlarını bulmak için sayfanın en altındaki "ayrıntılar" bağlantısını tıklayın. Şüpheli hesap etkinliği görürseniz hemen şifrenizi değiştirin ve hesabınızdan çıkış yapın.

Gmail'e 13 dil daha eklendi

Google, Gmail servisine 13 yeni dili daha eklediğini duyurdu. Böylece Gmail'in ara yüzü dünyadaki tüm dillerin %94'ünü kapsayacak şekilde genişlemiş oldu.Eklenen yeni diller, Afrika dili, Eermenice, Azerice, Honk Kong Çincesi, Kanada Fransızcası, Galician, Georgian, Khmer, Lao, Mongolian, Nepali, Sinhala ve Zulu.