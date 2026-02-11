İSTANBUL, İZMİR, BURSA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026? İstanbul, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura süreci il il devam ederken, şimdi gözler üç büyükşehirde yapılacak çekilişlere çevrildi. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan dev projede birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, Ankara, İstanbul ve İzmir’de başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı. Özellikle yüksek başvuru sayısıyla dikkat çeken bu üç ilde çekiliş takviminin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. TOKİ Ankara, İstanbul ve İzmir kura tarihleri netleşti mi, sonuçlar ne zaman duyurulacak?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde süreç adım adım ilerliyor. 29 Aralık’ta başlayan kura çekimleri birçok ilde tamamlanırken, sıra başvuru yoğunluğunun en fazla olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir’e geldi. Başvurusunu tamamlayan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerinin tarihini öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki üç büyükşehir için kura takvimi belli oldu mu?
TOKİ ANKARA, İSTANBUL, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şubat ayının ilk haftasının kura takvimini paylaştı.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında en fazla konutun inşa edileceği iller arasında yer alan İstanbul-Ankara-İzmir'de kuraların çekileceği tarihler vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.
2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ile bu hafta Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale kura çekimleri gerçekleşecek.