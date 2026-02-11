TOKİ’nin 50 Bin Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Hatay İli İskenderun İlçesi Düğünyurdu Mahallesi 2. Etap 486 Konut Projesi hak sahipleri için bugün saat 14:00’te konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. İşte, TOKİ Hatay sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Hatay İli İskenderun İlçesi Düğünyurdu Mahallesi 2. Etap 486 Konut Projesi hak sahipleri için; Hatay İli İskenderun İlçesi Cebike Mahallesi 6. Etap 1212 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 3+1 nitelikli 399 adet konut için konut belirleme kurası çekilecek. İşte TOKİ Hatay sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 23 Şubat 2026 – 18 Mart 2026 tarihleri arasında, T. Halk Bankası A.Ş. İskenderun Şubesi nezdinde imzalanacaktır. 2+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
1) 2+1 nitelikli konutlar için;
- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,
- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,
2) 3+1 nitelikli konutlar için;
- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,
- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
3+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.