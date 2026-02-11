Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 23 Şubat 2026 – 18 Mart 2026 tarihleri arasında, T. Halk Bankası A.Ş. İskenderun Şubesi nezdinde imzalanacaktır. 2+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.