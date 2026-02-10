İstanbul’un nüfus haritası değişti: TÜİK verilerine göre İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? İşte il il köken dağılımı

TÜİK’in 2025 sonu verileri, İstanbul’un nüfusunun 15,7 milyonu aştığını ortaya koydu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındıran megakentte yaşayanların yalnızca 2,1 milyonu İstanbul kütüğüne kayıtlı. Geri kalan milyonlarca kişinin kökeni ise Anadolu’nun farklı illerine uzanıyor. En kalabalık grup Sivaslılar olurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu illeri öne çıkıyor. İşte rakamlarla İstanbul'da yaşayanların köken dağılımları...
Türkiye İstatistik Kurumu (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan 2025 yılı nüfus verileri, İstanbul’un (İstanbul) demografik yapısına dair dikkat çekici tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre megakentin nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. Türkiye genel nüfusu ise 86 milyon 92 bin 168 olarak kayda geçti.
Büyük şehirlerde yoğunlaşma
Veriler, Türkiye nüfusunun önemli bölümünün büyük şehirlerde toplandığını gösteriyor. Ankara’nın (Ankara) nüfusu 5 milyon 910 bin 320’ye, İzmir’in (İzmir) nüfusu 4 milyon 504 bin 185’e çıktı. Bursa 3 milyon 263 bin 11, Antalya ise 2 milyon 777 bin 677 kişiye ulaştı. Bu tablo, ekonomik ve sosyal imkânların büyük şehirlerde yoğunlaştığını bir kez daha ortaya koydu.
İstanbul’da kütüğü İstanbul olanların sayısı
2025 sonu itibarıyla İstanbul’da yaşayan 15,7 milyon kişinin yalnızca 2 milyon 123 bin 134’ünün nüfus kaydı İstanbul’a ait. Bu durum, kentin yıllardır Türkiye’nin dört bir yanından göç aldığını net biçimde gösteriyor. İstanbul, farklı bölgelerden gelen milyonlarca insanın ortak yaşam alanı olmaya devam ediyor.
En kalabalık gruplar: Sivas ve Karadeniz illeri
Kütük bilgilerine göre İstanbul’da en fazla nüfusa sahip grup Sivaslılar oldu. Kentte 758 bin 939 Sivas kütüğüne kayıtlı kişi yaşıyor. Kastamonu 545 bin 503 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Ordu (520 bin 192), Giresun (484 bin 308) ve Tokat (475 bin 35) ilk beşi tamamladı. Erzurum, Malatya, Trabzon, Samsun ve Sinop da İstanbul’da en çok nüfusa sahip ilk 10 il arasında yer aldı.
Doğu ve Güneydoğu’dan güçlü temsil
Liste, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin İstanbul’daki varlığını da ortaya koyuyor. Kars, Rize, Erzincan, Van, Mardin ve Siirt gibi illerden yüz binlerce kişi megakentte ikamet ediyor. Diyarbakır, Ağrı, Adıyaman, Muş ve Şanlıurfa da İstanbul nüfusuna önemli katkı sağlayan iller arasında bulunuyor. Bu dağılım, İstanbul’un Türkiye’nin sosyal ve kültürel çeşitliliğini yansıtan bir merkez olma özelliğini koruduğunu gösteriyor.
İlk sırada Sivaslılar var
1. İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı 758 bin 939 kişi yaşıyor.
2. Kastamonu 545 bin 503 kişi ile ikinci sırada yer alıyor.
3. Orduluların sayısı 520 bin 192
4. Giresunluların sayısı 484 bin 308
5. Tokatlıların sayısı 475 bin 35
6. Erzurumluların sayısı 460 bin 256
7. Malatyalıların sayısı 421 637
8. Trabzonluların sayısı 414 429
9. Samsunluların sayısı 413 585
10. Sinopluların sayısı 365 868
İşte il il İstanbul'da yaşayanların nüfuslarının aslen bağlı olduğu iller ve sayıları...
Kars 310 589
Rize 306 966
Erzincan 301 171
Van 283 351
Mardin 268 520
Siirt 267 286
Ardahan 260 669
Bitlis 251 874
Diyarbakır 238 913
Ağrı 238 767
Adıyaman 219 450
Muş 195 190
Çorum 176 273
Amasya 174 440
Şanlıurfa 166 749
Çankırı 164 464
Konya 164 105
Kayseri 163 941
Elazığ 153 685
Bingöl 152 203
Yozgat 150 806
Batman 150 492
Gümüşhane 149 115
Sakarya 130 304
Bayburt 124 788
Hatay 123 778
Ankara 123 764
Zonguldak 121 776
Kahramanmaraş 112 740
Tekirdağ 108 334
Kırklareli 108 142
Bursa 103 638
Iğdır 101 250
Adana 101 074
Balıkesir 100 336
Edirne 99 854
Niğde 99 815
Gaziantep 95 360
Bartın 94 245
Nevşehir 92 695
Karabük 92 247
Artvin 83 434
Tunceli 81 471
İzmir 70 676
Çanakkale 69 981
Mersin 66 732
Bolu 63 709
Afyonkarahisar 61 552
Kocaeli 59 184
Isparta 55 761
Eskişehir 54 811
Manisa 50 121
Aksaray 50 052
Antalya 49 078
Kırşehir 47 054
Düzce 45 325
Şırnak 45 081
Kilis 41 802
Kırıkkale 35 907
Osmaniye 35 817
Bilecik 35 237
Kütahya 34 625
Denizli 34 206
Aydın 31 820
Karaman 27 538
Uşak 21 549
Hakkari 20 781
Yalova 20 540
Muğla 16 341
Burdur 10 447