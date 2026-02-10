Yeni Şafak
İstanbul’un nüfus haritası değişti: TÜİK verilerine göre İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? İşte il il köken dağılımı

İstanbul'un nüfus haritası değişti: TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? İşte il il köken dağılımı

18:4810/02/2026, Salı
TÜİK’in 2025 sonu verileri, İstanbul’un nüfusunun 15,7 milyonu aştığını ortaya koydu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındıran megakentte yaşayanların yalnızca 2,1 milyonu İstanbul kütüğüne kayıtlı. Geri kalan milyonlarca kişinin kökeni ise Anadolu’nun farklı illerine uzanıyor. En kalabalık grup Sivaslılar olurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu illeri öne çıkıyor. İşte rakamlarla İstanbul'da yaşayanların köken dağılımları...

Türkiye İstatistik Kurumu (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan 2025 yılı nüfus verileri, İstanbul’un (İstanbul) demografik yapısına dair dikkat çekici tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre megakentin nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. Türkiye genel nüfusu ise 86 milyon 92 bin 168 olarak kayda geçti.


Büyük şehirlerde yoğunlaşma

Veriler, Türkiye nüfusunun önemli bölümünün büyük şehirlerde toplandığını gösteriyor. Ankara’nın (Ankara) nüfusu 5 milyon 910 bin 320’ye, İzmir’in (İzmir) nüfusu 4 milyon 504 bin 185’e çıktı. Bursa 3 milyon 263 bin 11, Antalya ise 2 milyon 777 bin 677 kişiye ulaştı. Bu tablo, ekonomik ve sosyal imkânların büyük şehirlerde yoğunlaştığını bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul’da kütüğü İstanbul olanların sayısı

2025 sonu itibarıyla İstanbul’da yaşayan 15,7 milyon kişinin yalnızca 2 milyon 123 bin 134’ünün nüfus kaydı İstanbul’a ait. Bu durum, kentin yıllardır Türkiye’nin dört bir yanından göç aldığını net biçimde gösteriyor. İstanbul, farklı bölgelerden gelen milyonlarca insanın ortak yaşam alanı olmaya devam ediyor.

En kalabalık gruplar: Sivas ve Karadeniz illeri

Kütük bilgilerine göre İstanbul’da en fazla nüfusa sahip grup Sivaslılar oldu. Kentte 758 bin 939 Sivas kütüğüne kayıtlı kişi yaşıyor. Kastamonu 545 bin 503 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Ordu (520 bin 192), Giresun (484 bin 308) ve Tokat (475 bin 35) ilk beşi tamamladı. Erzurum, Malatya, Trabzon, Samsun ve Sinop da İstanbul’da en çok nüfusa sahip ilk 10 il arasında yer aldı.

Doğu ve Güneydoğu’dan güçlü temsil

Liste, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin İstanbul’daki varlığını da ortaya koyuyor. Kars, Rize, Erzincan, Van, Mardin ve Siirt gibi illerden yüz binlerce kişi megakentte ikamet ediyor. Diyarbakır, Ağrı, Adıyaman, Muş ve Şanlıurfa da İstanbul nüfusuna önemli katkı sağlayan iller arasında bulunuyor. Bu dağılım, İstanbul’un Türkiye’nin sosyal ve kültürel çeşitliliğini yansıtan bir merkez olma özelliğini koruduğunu gösteriyor.


İlk sırada Sivaslılar var


1. İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı 758 bin 939 kişi yaşıyor.

2. Kastamonu 545 bin 503 kişi ile ikinci sırada yer alıyor.

3. Orduluların sayısı 520 bin 192

4. Giresunluların sayısı 484 bin 308

5. Tokatlıların sayısı 475 bin 35

6. Erzurumluların sayısı 460 bin 256

7. Malatyalıların sayısı 421 637

8. Trabzonluların sayısı 414 429

9. Samsunluların sayısı 413 585

10. Sinopluların sayısı 365 868


İşte il il İstanbul'da yaşayanların nüfuslarının aslen bağlı olduğu iller ve sayıları...


Kars 310 589

Rize 306 966

Erzincan 301 171

Van 283 351

Mardin 268 520

Siirt 267 286

Ardahan 260 669

Bitlis 251 874

Diyarbakır 238 913

 Ağrı 238 767

Adıyaman 219 450

Muş 195 190

Çorum 176 273

Amasya 174 440

Şanlıurfa 166 749

Çankırı 164 464

Konya 164 105

Kayseri 163 941

Elazığ 153 685

Bingöl 152 203

Yozgat 150 806

Batman 150 492

Gümüşhane 149 115


Sakarya 130 304

Bayburt 124 788

Hatay 123 778

Ankara 123 764

Zonguldak 121 776

Kahramanmaraş 112 740

Tekirdağ 108 334

Kırklareli 108 142

Bursa 103 638

Iğdır 101 250

Adana 101 074

Balıkesir 100 336

Edirne 99 854

Niğde 99 815

Gaziantep 95 360

Bartın 94 245

Nevşehir 92 695

Karabük 92 247

Artvin 83 434

Tunceli 81 471

İzmir 70 676

Çanakkale 69 981

Mersin 66 732

Bolu 63 709

Afyonkarahisar 61 552

Kocaeli 59 184

Isparta 55 761

Eskişehir 54 811

Manisa 50 121

Aksaray 50 052

Antalya 49 078

Kırşehir 47 054

Düzce 45 325

Şırnak 45 081

Kilis 41 802

Kırıkkale 35 907

Osmaniye 35 817

Bilecik 35 237

Kütahya 34 625

Denizli 34 206

Aydın 31 820

Karaman 27 538

Uşak 21 549

Hakkari 20 781

Yalova 20 540

Muğla 16 341

Burdur 10 447

#i̇stanbul
#tüi̇k
#türkiye i̇statistik kurumu
#nüfus
#nüfus haritası
#köken dağılımı
#göç
#sivas
#karadeniz
#doğu anadolu
#anadolu
#iç göç
#demografi
#İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli
