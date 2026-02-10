İstanbul’un nüfus haritası değişti: TÜİK verilerine göre İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? İşte il il köken dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan 2025 yılı nüfus verileri, İstanbul’un (İstanbul) demografik yapısına dair dikkat çekici tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre megakentin nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. Türkiye genel nüfusu ise 86 milyon 92 bin 168 olarak kayda geçti.



