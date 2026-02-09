Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? Balıkesir TOKİ 7 bin 548 konut kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ Balıkesir kura tarihi, 50 ilde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Balıkesir’de hayata geçirilecek toplam 7 bin 54 konut için kura tarihinin netleşip netleşmediği araştırılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Özellikle Murat Kurum’un açıkladığı haftalık program sonrasında Balıkesir kura takvimi de netleşti. Kura çekilişi 13 Şubat'ta yapılacak. Peki Balıkesir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu? İşte detaylar.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken, gözler bu kez Balıkesir’e çevrildi. Türkiye genelinde il il sürdürülen çekiliş takvimi doğrultusunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Balıkesir’de inşa edilecek olan 7 bin 548 konut için kura çekimi takvimi açıklandı.
TOKİ BALIKESİR KURASI NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir’de inşa edilecek olan 7 bin 548 konut için kura çekilişi 13 Şubat’ta gerçekleştirilecek.
Balıkesir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Balıkesir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Balıkesir kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Balıkesir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Balıkesir'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?