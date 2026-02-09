Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? Balıkesir TOKİ 7 bin 548 konut kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken, gözler bu kez Balıkesir’e çevrildi. Türkiye genelinde il il sürdürülen çekiliş takvimi doğrultusunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Balıkesir’de inşa edilecek olan 7 bin 548 konut için kura çekimi takvimi açıklandı.