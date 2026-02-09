Türkiye’nin ikinci en kalabalık ili olan Ankara, 2025 yılı sonu itibarıyla 5 milyon 910 bin 320 kişilik nüfusa ulaştı. Türkiye nüfusunun yaklaşık %7’sine ev sahipliği yapan Başkent, demografik yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, 2026 yılında Ankara'nın en kalabalık ilçesi hangisi? Ankara'da kaç kadın ve erkek var? İşte güncel verilere göre Ankara nüfus oranlarının ayrıntıları.
Ankara’nın metropol ilçeleri de nüfus rekorlarını zorluyor; Çankaya ve Keçiören, 900 bini aşan nüfuslarıyla Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesinde zirvedeki yerlerini korudu.
Ankara Nüfusu 6 Milyon Sınırına Dayandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2025 verilerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 oldu. İstanbul’un ardından Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri olma unvanını sürdüren Ankara’nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320 kişi olarak kaydedildi. Bu rakamlarla Ankara, Türkiye nüfusunun önemli bir oranını bünyesinde barındırmaya devam ediyor.
Başkent'in Dev İlçeleri: Çankaya ve Keçiören Yarışıyor
İlçeler bazında yapılan incelemede Ankara'nın devleşen yerleşim yerleri öne çıkıyor. Türkiye genelinde nüfusu en kalabalık ilçeler sıralamasında:
Çankaya
952 bin 198 kişilik nüfusuyla Ankara'nın en kalabalık, Türkiye'nin ise 3. büyük ilçesi oldu.
Keçiören
931 bin 722 kişiyle listenin 4. sırasında yer alarak pek çok büyükşehri geride bıraktı. Bu iki ilçe, Ankara'nın toplam nüfus oranında aslan payını oluşturuyor.
Nüfus Yoğunluğu ve Kentleşme Eğilimi
Ankara, geniş yüz ölçümüne rağmen merkez ilçelerdeki yoğunlaşma ile "yoğun kent" sınıflandırmasında üst sıralarda yer alıyor. Türkiye genelinde yıllık nüfus artış hızı binde 5'e yükselirken, Ankara’da da benzer bir büyüme trendi gözleniyor. İl genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı, Türkiye ortalaması olan 112’nin oldukça üzerinde seyrederek şehrin dinamik yapısını yansıtıyor.
Demografik Yapı: Yaşlanma ve Ortanca Yaş
Türkiye genelinde olduğu gibi Başkent’te de yaşlanma eğilimi dikkat çekiyor. Türkiye'nin ortanca yaşı 34,9'a yükselirken, eğitim ve çalışma olanaklarının merkezi olan Ankara’da genç nüfusun oranı hala kritik bir öneme sahip. Çalışma çağındaki (15-64 yaş grubu) nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %68,5 ile ülke ekonomisine yön vermeye devam ediyor.