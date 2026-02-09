Ankara Nüfusu 6 Milyon Sınırına Dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2025 verilerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 oldu. İstanbul’un ardından Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri olma unvanını sürdüren Ankara’nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320 kişi olarak kaydedildi. Bu rakamlarla Ankara, Türkiye nüfusunun önemli bir oranını bünyesinde barındırmaya devam ediyor.