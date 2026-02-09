Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ 2026: Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak?

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ 2026: Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak?

14:329/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İkinci ara tatil tarihi açıklandı mı?
İkinci ara tatil tarihi açıklandı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin netleşmesiyle birlikte gözler ikinci ara tatile çevrildi. Mart ayında yapılacak ara tatilin bu yıl Ramazan Bayramı’yla aynı döneme denk gelmesi, öğrenciler ve veliler için tatil süresinin uzayıp uzamayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Milyonlarca aile, ikinci ara tatilin başlangıç tarihini ve toplam kaç gün süreceğini araştırıyor.

Okullarda ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre Mart ayında uygulanacak ara tatil, bu yıl Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Takvimdeki bu çakışma, “Tatil süresi uzayacak mı?” sorusunu beraberinde getirirken öğrenciler şimdiden plan yapmaya başladı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak. 23 Mart Pazartesi günü ise ders başına geri dönecek.

Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu ile birleşen daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNEMLİ TARİHLER

Okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açıldı. Birinci dönem ara tatili 10 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulandı. Yarıyıl tatili ise 19 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İkinci dönem ara tatili 16 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 4 günlük hafta sonu tatilinin de birleşmesiyle tatil süresi 9 güne çıkacak. Okullar ise 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler bu tarihte karne alacak.

#ikinci ara tatil
#Okul
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kimler oruç tutmalı? Oruç tutma yaşı nedir, şartlar nelerdir?