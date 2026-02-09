İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ 2026: Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullarda ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre Mart ayında uygulanacak ara tatil, bu yıl Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Takvimdeki bu çakışma, “Tatil süresi uzayacak mı?” sorusunu beraberinde getirirken öğrenciler şimdiden plan yapmaya başladı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak. 23 Mart Pazartesi günü ise ders başına geri dönecek.

Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu ile birleşen daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNEMLİ TARİHLER