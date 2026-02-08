Yeni Şafak
Emtia piyasalarında yön değişti: Fed beklentisi altın fiyatlarını yeniden yukarı çekti

Emtia piyasalarında yön değişti: Fed beklentisi altın fiyatlarını yeniden yukarı çekti

21:208/02/2026
Emtia piyasalarında yön değişti: Fed beklentisi altın fiyatlarını yeniden yukarı çekti
Emtia piyasalarında yön değişti: Fed beklentisi altın fiyatlarını yeniden yukarı çekti

Küresel emtia piyasalarında hafta genelinde süren satış baskısı, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentilerin yumuşamasıyla kısmen dengelendi. ABD’de ertelenen veriler ve jeopolitik gelişmeler belirsizliği artırırken, Fed cephesinden gelen mesajlar risk iştahını sınırlı ölçüde toparladı. Doların güçlenmesi ise birçok emtiada yükselişi baskılayan ana unsur oldu.

Emtia piyasaları haftaya zayıf bir görünümle başlarken, ABD’de para politikasına dair beklentiler fiyatlamaların yönünü belirleyen temel unsur oldu. Özellikle Fed faiz indirimi ihtimali, haftanın sonuna doğru satışların hız kesmesine katkı sağladı. ABD ekonomisine ilişkin net veri akışının kesintiye uğraması, küresel piyasalarda temkinli bir duruşu beraberinde getirdi.

Fed beklentileri ve küresel risk algısı

ABD’de federal hükümette yaşanan geçici kapanma sonrası bütçe uzlaşması sağlansa da tarım dışı istihdam verisinin ertelenmesi, iş gücü piyasasına dair soru işaretlerini artırdı. Buna karşın, alternatif göstergelerde görülen yavaşlama sinyalleri, ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlanmasına yol açtı. Para piyasalarında haziran öncesi faiz indirimi ihtimali zayıf kalsa da, hafta sonunda bu görüşte kısmi bir gevşeme dikkat çekti.

Değerli metallerde altın ayrıştı

Değerli metaller cephesinde haftanın genelinde negatif bir tablo öne çıktı. Güçlenen dolar ve jeopolitik tansiyonun görece azalması, güvenli liman talebini sınırladı. Ancak altın, dalgalı seyrine rağmen haftayı artıda kapatarak diğer metallerden ayrıştı. Gümüş, platin ve paladyumda ise sert satışlar gözlendi; bu düşüşte kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi etkili oldu.

Baz metallerde Çin etkisi sınırlı kaldı

Baz metallerde yön aşağı olurken, özellikle bakır fiyatları Londra depolarındaki stok artışları ve Çin Yeni Yılı öncesi talep endişeleriyle baskı altında kaldı. Pekin yönetiminin stratejik rezerv hamleleri kısa vadede fiyatlara güçlü bir destek sağlayamadı. Alüminyum, nikel ve çinko gibi metallerde de haftalık bazda kayıplar görüldü.

Petrol ve gaz fiyatlarında dalgalı seyir

Enerji grubunda petrol fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. ABD-İran hattında yumuşama sinyalleri ve küresel arz fazlası beklentileri fiyatları aşağı çekerken, Orta Doğu’daki askeri hareketlilik zaman zaman dengeleyici rol oynadı. Doğal gazda ise üretimin artması ve hava koşullarının normale dönmesi sert bir değer kaybını beraberinde getirdi.

Tarım emtialarında karmaşık tablo

Tarım tarafında fiyatlamalar ürün bazında ayrıştı. Soya fasulyesi ve mısırda ABD ihracat verileri ve Çin kaynaklı alım beklentileri destek sağlarken, buğdayda küresel arz bolluğu vurgusu baskı yarattı. Kahve fiyatları ise Brezilya’nın rekor üretim öngörüsü sonrası belirgin şekilde geriledi.

