Tutuklanan ünlüler kim? Uyuşturucu soruşturmasında o isimler tutuklandı

Tutuklanan ünlüler kim? Uyuşturucu soruşturmasında o isimler tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. İşte tutuklanan ünlü isimler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Barankoğlu, Güzel, Arman, Alboya, İskilip ve Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık ifadeleri alınmak üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

6 ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 6 ünlü isim, önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Tutuklanan isimler şu şekilde:

  • Simge Barankoğlu
  • Taha Özer
  • Eda Alboya
  • Ebru Arman
  • Arif iskilip
  • Heves Güzel
