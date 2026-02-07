Muğla'da uyuşturucu operasyonu: Beş zanlı tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.