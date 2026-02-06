Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları: Yakalanan üç şüpheli tutuklandı

23:246/02/2026, Cuma
AA
Polis, kent merkezinde ve bir otomobilde yaptığı aramalarda, uyuşturucu emdirilmiş 7 peçete ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Afyonkarahisar’da emniyet tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 5’i hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bolvadin ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'ine adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


#Afyonkarahisar
#polis
#uyuşturucu operasyonu
