Sakarya'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda çok sayıda kaçak hayvan ele geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen hayvan kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda hayvan ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hayvanları Koruma Kanunu'na ve Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında operasyon düzenlendi.