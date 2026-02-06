Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda çok sayıda kaçak hayvan ele geçirildi

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda çok sayıda kaçak hayvan ele geçirildi

22:566/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Ele geçirilen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, zanlıya 203 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, zanlıya 203 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen hayvan kaçakçılığı operasyonunda 22 mavi tavus kuşu, 7 tepeli ördek, 6 kınalı keklik, 6 yeşilbaş ördek, 4 beyaz tavus kuşu, 2 beç tavuğu ve 3 kuluçka makinesi ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen hayvan kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda hayvan ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hayvanları Koruma Kanunu'na ve Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Adapazarı ilçesinde bulunan şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan arama sonucunda, 22 mavi tavus kuşu, 7 tepeli ördek, 6 kınalı keklik, 6 yeşilbaş ördek, 4 beyaz tavus kuşu, 3 kuluçka makinesi, 2 beç tavuğu ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, zanlıya 203 bin lira idari para cezası uygulandı.


#Sakarya
#Adapazarı
#operasyon
#hayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet 2026 Ramazan takvimine göre ilk oruç günü