Tekirdağ'da kaçak alkol ele geçirildi

Tekirdağ’da kaçak alkol ele geçirildi

23:201/02/2026, اتوار
IHA
Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali
Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali

Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki güvenlik görevlileri bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Şahsa ait eşyalar arasında yapılan aramada çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ’da otobüs terminalinde çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan güvenlik görevlileri, Bulgaristan’dan gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Terminale gelen polis ekipleri, şahsa ait eşyalar arasında yaptıkları aramada çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi. İçkiler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli ifadesi alınmak üzere Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



