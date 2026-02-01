Tekirdağ’da kaçak alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan güvenlik görevlileri, Bulgaristan’dan gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Terminale gelen polis ekipleri, şahsa ait eşyalar arasında yaptıkları aramada çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi. İçkiler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli ifadesi alınmak üzere Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.