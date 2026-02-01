Yeni Şafak
Düzce’de 13 düzensiz göçmen yakalandı

10:141/02/2026, Pazar
IHA
Yakalanan göçmenler Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Düzce Polis ve Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 13 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Düzce’de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda polis sorumluluk bölgesinde 4, jandarma sorumluluk bölgesinde 9 olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



#Düzce
#göçmen
#operasyon
