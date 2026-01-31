2026 Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, 2026 yılıyla birlikte çiftçilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ocak ayında açıkladığı 1 milyar 623 milyon TL’lik destek paketinin ardından, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığı merak konusu oldu.
Çiftçilerin gözü mazot ve gübre desteği ödemelerinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan 1 milyar 623 milyon TL’lik Temel Destek ödemelerinin ardından, “Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları gündeme geldi.
Mazot gübre desteği 2026 ödeme takvimine ilişkin şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Mazot gübre desteği sorgulama işlemleri dahil olmak üzere tarımsal destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. ÇKS’ye kayıtlı üreticiler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak destek ödemesi sorgulaması gerçekleştirebiliyor.
Yılın ilk çeyreğinde çiftçilere genellikle mazot desteği ödemeleri aktarılıyor. Ocak ayının son haftasında başlayan ödemeler, şubat ve mart ayına yayılabiliyor. İlkbahar aylarında ise tarımsal üretimde yoğun gübreleme dönemine denk geliyor.
Nisan ayında gübre destekleri ödenmeye başlanıyor. Temmuz-eylül ayları arasında ise mazot & gübre desteğinin ikinci taksit ödemeleri yapılabiliyor.