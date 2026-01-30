Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye Enformasyon Bakanı YPG ile varılan anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihi duyurdu

Suriye Enformasyon Bakanı YPG ile varılan anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihi duyurdu

22:1430/01/2026, пятница
AA
Sonraki haber
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, YPG ile varılan ateşkese ve yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile varılan anlaşmanın pazartesi yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, terör örgütü YPG ile varılan yeni anlaşmanın, 18 Ocak’ta imzalanan mutabakatın
"pratik uygulama prosedürlerini tamamladığını"
ve uygulanmasına pazartesi başlanacağını duyurdu.

Mustafa, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı’nın 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Mustafa, yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün de pazartesi görevine başlayacağı kaydetti.

Bakan Mustafa,
“SDG mensupları, Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edilecektir.”
ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.



#suriye
#YPG terör örgütü
#Anlaşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı