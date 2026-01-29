Yeni Şafak
TOKİ Elazığ kurası ne zaman? TOKİ Elazığ kura çekim tarihi belli oldu mu? 3 bin 825 konut kurasına katılacaklar listesi

TOKİ Elazığ kura bilgisi merak konusu. Ülke genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ediyor. Kura kapsamında Elazığ’da toplam 3 bin 825 konut hak sahiplerini bulacak. Elazığ merkez, Akçakiraz, Yazıkonak, Arıcak, Alacakaya, Karakoçan, Kovancılar, Maden, Keban, Sivrice gibi birçok ilçede konutlar üretilecek. Peki, TOKİ Elazığ kura çekim tarihi netleşti mi, kuraya katılacakların isimleri belli oldu mu? İşte detaylar.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin Elazığ kura çekimi için geri sayım başladı. Kura sonucunda Elazığ genelinde toplam 3 bin 825 konutun hak sahipleri belirlenecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar ise kura tarihine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, TOKİ Elazığ kurası ne zaman, hangi gün yapılacak ve ilçe kontenjan dağılımı nasıl şekillenecek? İşte detaylar.

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Elazığ’da sosyal konut hayata geçiriliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 bin 825 konutun inşa edileceği Elazığ kura çekim tarihi 2 Ocak'ta saat 11:00'da yapılacak.


TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Elazığ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde TOKİ hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR AÇIKLANDI MI?

500 bin sosyal konut projesinde Elazığ TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.


TOKİ Elazığ kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın


TOKİ ELAZIĞ’DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK, KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

TOKİ Elazığ kura çekimi sonucunda

ELAZIĞ MERKEZ 2500

AKÇAKİRAZ 200

YAZIKONAK 25

YURTBAŞI 45

AĞIN 30

ALACAKAYA 110

ARICAK 180

BASKİL 50

KARAKOÇAN 100

KEBAN 40

KOVANCILAR 225

PALU 173

BEYHAN 47

SİVRİCE 50

MADEN 50 sosyal konut inşa edilecek.

Elazığ'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Elazığ'da fiyatlar şu şekilde:

Elazığ'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Elazığ'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Elazığ'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

