TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Yumurtalık konutlarında kura heyecanı var. Adana Yumurtalık Akyuva Mahallesi 405 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 28 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Adana sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Yumurtalık 300 / 250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Adana Yumurtalık Akyuva Mahallesi 405 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 28 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Adana sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 09 – 13 Şubat 2026 tarihleri arasında hak sahiplerinin tercih ettiği T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin herhangi bir şubesinde imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.