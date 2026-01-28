Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a nasıl kalır, nasıl tur atlar? Manchester City karşısında Galatasaray'a kaç puan gerekiyor? 9 ihtimalli kritik tablo

Galatasaray için Manchester City deplasmanı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında sezonun en kritik virajlarından biri. Sarı-kırmızılılar 10 puanla play-off hattının hemen içinde yer alırken, İngiltere’den alınacak her puan hem 9-24 bandını güvenceye almak hem de 9-16 aralığına yaklaşarak daha avantajlı bir eşleşme ihtimali yakalamak açısından belirleyici olacak.





Özellikle beraberlik, Galatasaray’ın play-off hedefini büyük ölçüde garanti altına alırken; galibiyet senaryosu temsilcimize daha üst sıralar için kapı aralayabilir.





Olası mağlubiyette ise tablo tek maçlık bir sonuca bağlı kalmayacak, Galatasaray’ın kaderi diğer karşılaşmalardan gelecek sonuçlarla şekillenecek.





Bu nedenle City karşısında hedef, en azından “1 puan” alarak belirsizliği ortadan kaldırmak ve tur yolunu netleştirmek.