Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 16 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. İki hafta sürecek sömestr tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeniden ders başı yapacak. 2025 – 2026 MEB takvimi ile birlikte yarıyıl tatilinin bitiş tarihi ve ikinci dönem ders zilinin çalacağı net gün belirlendi. Peki yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte haberin detayları.
2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025'te başlayan birinci dönemi 16 Ocak Cuma günü sona erdi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için eğitim yılının en keyifli ara dönemlerinden biri olan sömestr tatili başladı. 19 Ocak itibarıyla 15 tatil heyecanını yaşayan öğrenciler hem dinlenmenin hem de tatilin tadını çıkarırken, ailelerin ve öğrencilerin gündeminde tek bir soru öne çıkıyor: “Okullar ne zaman açılacak?” Yanıt için gözler yeniden Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor?
Yarıyıl tatili uzatıldı mı?
İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak
Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda, yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar bulunmuyor.
İkinci dönemin ara tatili ne zaman?
MEB takvimi doğrultusunda 16-20 Mart'ta ise ikinci dönemin ara tatili olacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.