2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025'te başlayan birinci dönemi 16 Ocak Cuma günü sona erdi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için eğitim yılının en keyifli ara dönemlerinden biri olan sömestr tatili başladı. 19 Ocak itibarıyla 15 tatil heyecanını yaşayan öğrenciler hem dinlenmenin hem de tatilin tadını çıkarırken, ailelerin ve öğrencilerin gündeminde tek bir soru öne çıkıyor: “Okullar ne zaman açılacak?” Yanıt için gözler yeniden Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor?