Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile 'Suriye' ve 'Gazze'yi görüştü

23:1627/01/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.


Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

