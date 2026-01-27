Trump Şara ile telefonda görüştü: Harika bir sohbetimiz oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Trump görüşmeye ilişkin, "Şara ile harika bir sohbetimiz oldu." ifadelerini kullandı. Görüşmelerin detaylarını paylaşan Trump, Rusya ve Ukrayna arasında çok güzel şeyler olduğunu belirtti.
Ayrıntılar Geliyor...
