Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump ABD'nin Venezuela'da gizli silah kullandığını açıkladı: 'Hiçbir roketlerini ateşleyemediler'

Trump ABD'nin Venezuela'da gizli silah kullandığını açıkladı: 'Hiçbir roketlerini ateşleyemediler'

10:0725/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
DHA
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump, Venezuela'da kullanılan gizli silahı anlattı.
ABD Başkanı Trump, Venezuela'da kullanılan gizli silahı anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya düzenlenen saldırılarda 'Discombobulator' adlı yeni bir silahın kullanıldığını ifade ederek, "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı" dedi. Trump ayrıca söz konusu silahla ilgili konuşma izninin olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak tarihinde Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in ülke dışına kaçırıldığı operasyona ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Gizli silahın ismi: Discombobulator

Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyon sırasında "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.

Trump, söz konusu silahın başkent Karakas’taki saldırıları sırasında Venezuelalı güvenlik güçlerinin teçhizatının çalışmasını engellediğini öne sürerek,
"Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı. Bize karşı hazırlıklıydılar"
ifadelerini kullandı.

"Silah hakkında konuşma iznim yok"

Trump, silah hakkında herhangi bir detay veremeyeceğini belirterek,
"Çok isterdim ancak bu silah hakkında konuşmaya iznim yok"
dedi.

'Askerlerde burun kanaması' iddiası

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda saldırılar sırasında görev başında olan Venezuelalı askerlerin burun kanaması yaşadığına ve kan kustuklarına yönelik saha raporlarının bulunduğunu iddia etmişti.

Başka bir güvenlik görevlisinin de
"açıklanamaz bir şekilde tüm radar sistemlerinin aniden kapandığına"
ilişkin açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti.


#ABD
#Venezuela
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Samsun kura çekilişi ne zaman? Samsun TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak?