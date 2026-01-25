Trump ABD'nin Venezuela'da gizli silah kullandığını açıkladı: 'Hiçbir roketlerini ateşleyemediler'

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya düzenlenen saldırılarda 'Discombobulator' adlı yeni bir silahın kullanıldığını ifade ederek, "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı" dedi. Trump ayrıca söz konusu silahla ilgili konuşma izninin olmadığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak tarihinde Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in ülke dışına kaçırıldığı operasyona ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Gizli silahın ismi: Discombobulator
Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyon sırasında "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.
"Silah hakkında konuşma iznim yok"
'Askerlerde burun kanaması' iddiası
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda saldırılar sırasında görev başında olan Venezuelalı askerlerin burun kanaması yaşadığına ve kan kustuklarına yönelik saha raporlarının bulunduğunu iddia etmişti.