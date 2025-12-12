Taşeron İşçi Nedir?

Taşeron işçi, alt işveren adı verilen bir aracı firma tarafından asıl işverene bağlı olarak çalıştırılan işçidir. Bu sistemde asıl işveren, belirli bir işin tamamını veya bir kısmını taşeron firmaya vererek, o işte çalışacak işçileri de taşeron firmadan temin eder.