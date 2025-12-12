3600 EK GÖSTERGE NİSAN AYI SON DAKİKA GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge düzenlemesinde kritik süreç TBMM’de devam ediyor. Daha önce sınırlı meslek gruplarına sağlanan hakların genişletilmesi gündemde. Tüm birinci dereceye ulaşan memurların kapsama alınması halinde emekli ikramiyeleri ve maaşlarında ciddi artışlar bekleniyor. Gözler Torba Yasa görüşmelerinde.
2025 yılında da memurların 3600 ek gösterge beklentisi sıcaklığını koruyor. Daha önce hayata geçirilen düzenlemede bazı meslek grupları kapsama alınmıştı, ancak şimdi talepler tüm birinci dereceye gelmiş memurların dahil edilmesi yönünde. Torba Yasa kapsamında Meclis gündemindeki düzenlemeye ilişkin gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrilmiş durumda.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Kamu çalışanlarına yapılan yeni düzenleme gözleri 3600 ek gösterge çalışmalarına çevirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.