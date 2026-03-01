Yeni Şafak
ABD-İran Savaşı ikinci gününde: Bölgede tansiyon en üst seviyede İran 40 gün yas ilan etti

07:421/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Bölgede sular durulmuyor, gösteriler art arda düzenleniyor.
Bölgede sular durulmuyor, gösteriler art arda düzenleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda 24 saat geride kaldı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü. Savaşın ikinci gününde Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail Hayfa'da da siren sesleri çalmaya başladı. ABD ve İran'dan tehditler de peşi sıra geldi. İran Devrim Muhafızları, 'İsrail ve ABD üslerine saldırılar başlayacak' açıklamasında bulunurken Trump ise 'Hiç görülmemiş bir güçle karşılık veririz' dedi. Saldırıların ardından dünyadan da açıklamalar gelmeye başladı. Rusya “nükleer görüşmeler kılıftı” açıklaması yaparken, İngiltere daha geniş çaplı bir bölgesel savaş istemediğini duyurdu. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar:
12.16:
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Rızaiyan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
12.13:
Denizcilik Genel Müdürlüğü: İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3’tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmektedir.
12.10:
İran Kızılayı, ABD-İsrail'in Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini doğrudan vurduğunu duyurdu.
11.56:
İran ordusu, ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Tahran’daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binası saldırılarda hedef alındığını bildirildi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.
11.23:
İsrail, Hayfa'da sirenler çalıyor.
11.19:
İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi10.50: İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığına Ahmet Vahidi atandı.
10.33:
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi.
10.03:
İran medyası, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade’nin öldürüldüğünü bildirdi.
09.45:
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü.
09.38:
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.
09.30:
İran lideri Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyuldu.
09.18:
İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi. Alınan yas kararı kapsamında İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.

08.53:
BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor.
08.41:
İran'da Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi.
08.33:
İsrail ordusu, İran saldırıları nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak, "Son 24 saatte 20’nci kez milyonlarca İsrailli sığınaklara akın etti" açıklamasında bulundu.
08.28:
ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti. Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füze, çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdi.
08.24:
Yemen’deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine İran’a tam destek verdiklerini duyurdu.
08.22:
İran devlet medyası, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kızının, torununun, damadının ve gelininin ABD ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.
08.14:
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı.
08.02:
Mehr Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin 6. duyuru metnini yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 6. dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile "Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin, İsrail ve ABD üslerinde "siren seslerinin susmasına izin verilmeyeceği, art arda ve caydırıcı farklı ve sert bir intikam adımının hayata geçirileceği" ifade edildi.

Öte yandan saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün ve İsrail'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını duyurmuştu.

07.51:
Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir ABD askeri üssünde meydana gelen patlamaların ardından yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.
07.14:
İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayrak çekildi

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

07.02:
İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin batı ve orta kesimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 30 askeri hedefin vurulduğu iddia edildi.

Vurulan yerler arasında füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahların bulunduğu ileri sürüldü.

Ordu, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

06.55:
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.
06.32:
İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.

06.17:
İsrail ordusu, İran’ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemleri, füze rampaları, rejim hedefleri ve askeri komuta merkezleri dahil 30’dan fazla hedefin vurulduğunu duyurarak "İran’daki terör rejimi halkımızı tehdit edemeyecek hale gelene kadar yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
06.14:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'in 'öldüğünü' belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

05.03: İran devlet televizyonu: "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı"

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

04.44:
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
03.15:
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.

İç Cephe Komutanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci bir emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzey, orta kesimleri ile Kudüs kentinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İran'ın cumartesi gece saatlerinde yaptığı misilleme saldırısında büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu aktarmıştı.

