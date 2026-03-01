Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan İran'a uyarı: Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz

Trump'tan İran'a uyarı: Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz

08:511/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Trump, İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiği duyurdu.
Trump, İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiği duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz" uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve son olarak İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi güvenlik endişelerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait 'Truth' sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek,
"Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz"
uyarısında bulundu.
#ABD
#Donald Trump
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları uçtu: Savaş sarı metali de vurdu! Uzman isimden flaş gram altın tahmini