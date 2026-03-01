İran'dan İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları

ABD-İsrail, İran'ı vurdu, savaş başladı. İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi. Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği ifade edildi. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.
Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin batı ve orta kesimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 30 askeri hedefin vurulduğu iddia edildi.
Vurulan yerler arasında füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahların bulunduğu ileri sürüldü.
Ordu, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'in 'öldüğünü' belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.
Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.
İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.
Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.
İç Cephe Komutanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci bir emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.
Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzey, orta kesimleri ile Kudüs kentinde sirenlerin çaldığını yazdı.
İran'ın cumartesi gece saatlerinde yaptığı misilleme saldırısında büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.
İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu aktarmıştı.