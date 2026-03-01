İran'dan İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar:

07.14: İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayrak çekildi

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

07.02: İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin batı ve orta kesimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 30 askeri hedefin vurulduğu iddia edildi.

Vurulan yerler arasında füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahların bulunduğu ileri sürüldü.

Ordu, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

06.55: ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

06.32: İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.

06.14: İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'in 'öldüğünü' belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

05.03: İran devlet televizyonu: "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı"

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

04.44: İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

03.15: İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.

İç Cephe Komutanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci bir emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzey, orta kesimleri ile Kudüs kentinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İran'ın cumartesi gece saatlerinde yaptığı misilleme saldırısında büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.