2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı bugün 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenleniyor. Saat 10.15'te başlayacak sınav, saat 13.00'te sona erecek. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav puanlarını hesaplamak isteyen adaylar 2026 MSÜ soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarını bekliyor. Peki, ÖSYM MSÜ soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı mı, Milli Savunma Üniversitesi sınav kitapçıkları ne zaman yayınlanır? İşte, o detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) MSÜ sınavı bugün yapılıyor. Sınav için 1467 bina ve 28 bin 879 salon kullanıldı. Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru soruldu. Peki, MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilen MSÜ 2026 soruları ve cevap kitapçığı ilan sayfası.
MSÜ SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) MSÜ sınavı 1 Mart Pazar günü yapılıyor.
MSÜ soruları ve cevapları yayımlanır yayımlanmaz haberimiz güncellenecektir.
MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIKLARI NASIL İNDİRİLİR?
ÖSYM duyurusu ile MSÜ soruları ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Sınav soruları ve cevapları erişime açıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
2026 MSÜ sorul ve cevapları nereden açıklanacak?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının %10’na, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
MSÜ SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Takvime göre 2026-MSÜ sınavının sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak.
Sınava girecek adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor.
2026-MSÜ'ye girecek adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.