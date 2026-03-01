Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

1/03/2026, Pazar
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...


