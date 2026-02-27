TOKİ Edirne kura sonucu sorgulama ekranı (talep.toki.gov.tr) TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı?

Edirne’de sosyal konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi kura sonuçlarına odaklandı. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından hak sahipleri açıklanacak.
TOKİ Edirne kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. Başvuru yapan vatandaşlar, çekilişin ne zaman yapılacağını ve sonuçların hangi tarihte erişime açılacağını araştırıyor.
EDİRNE TOKİ KURA SONUCU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TOKİ Edirne kura çekimi, 27 Şubat Cuma günü saat 14.30'da, Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak. Kura öncesinde, Edirne'de kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı.
TOKİ EDİRNE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ
Edirne'de inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ EDİRNE KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi
e-Devlet Kapısı
Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.