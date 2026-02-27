TOKİ Edirne kura sonucu sorgulama ekranı (talep.toki.gov.tr) TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı?

TOKİ EDİRNE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

Edirne'de inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

TOKİ EDİRNE KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ