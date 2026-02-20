Yeni Şafak
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik yaş durumu...

16:0820/02/2026, Cuma
G: 21/02/2026, Cumartesi
Kademeli emeklilik beklentisi yeniden gündemde. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan milyonlarca kişi, 2023’te yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi (EYT) ile emeklilik hakkı elde ederken, 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar kapsam dışında kalmıştı. Şimdi gözler, bu grubu kapsayabilecek olası bir kademeli emeklilik adımına çevrildi.

EYT sonrası yeni bir erken emeklilik formülü gelir mi? 2000 ve sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanlar, uzun süredir kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Mart 2023’te yürürlüğe giren EYT düzenlemesi yaklaşık 2 milyon kişiye maaş yolunu açarken, kapsam dışında kalanlar için yeni bir model olup olmayacağı merak konusu.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM

2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

#Kademeli emeklilik
#kademeli emeklilik şartları
#Kademeli Emeklilik Tablosu
