OCAK AYI ENFLASYON NE OLDU?





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.



