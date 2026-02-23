TÜİK tarafından açıklanacak veriler ile yılın ilk Ocak-Haziran arası 6 aylık dönemi oluşmaya devam edecek. Veriler için geri sayım başlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı ve 12 ay sonrası TÜFE beklentisinde düşüşe gitti. Peki, 2026 Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası tahminleri ne yönde? İşte detaylar.
Şubat ayının sonlarına yaklaşırken gözler, şubat ayına dair enflasyon beklentisine çevrildi. Şubat ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaş zammı ile kira artış oranında önemli grafik çizecek.
2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.
MERKEZ BANKASI 2026 ŞUBAT PİAYASA KATILIMCILARI ANKETİ'Nİ YAYIMLADI
Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşmiştir
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 29,23’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,06 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,97‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 55,17‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
OCAK AYI ENFLASYON NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.