Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da uygulandı. Sınavın bitmesinin ardından gözler ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi. Sınava katılım sağlayan adaylar, Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç açıklaması

1 /6 2026 Yılının ilk ÖGG sınavı tamamlandı. EGM tarafından uygulanan sınavın sonuçları için planlanan tarih, EGM tarafından kılavuza yazıldı. Adaylar ise ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları için merakta.

2 /6 ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 13 Mart 2026'da açıklanacak.

3 /6 ÖGG SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayların yazılı sınav puanları ve başarı durumları yer alacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, belirlenen süre içinde itiraz hakkını kullanabilecek. Bu süreçte başvurular, kılavuzda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecek.



4 /6 İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN?

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar için takvim de netleşti. Yazılı sınav sonucuna itiraz ücretinin yatırılacağı tarih aralığı 14-18 Mart 2026 olarak açıklandı.

5 /6 İtiraz başvurularının değerlendirilmesinin ardından sonuçlar da ayrıca duyurulacak. Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 18 Mart 2026 olarak bildirildi.