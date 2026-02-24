Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASKİ bugüne ait planlı kesinti haritasını duyurdu: Ankara’da 2 ilçe susuz kalacak: İşte mahalle mahalle su kesintileri listesi!

ASKİ bugüne ait planlı kesinti haritasını duyurdu: Ankara’da 2 ilçe susuz kalacak: İşte mahalle mahalle su kesintileri listesi!

09:4124/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında Gölbaşı ve Pursaklar’da su kesintisi yapacak. İşte 24 Şubat 2026 Salı Ankara’da su kesintisi yaşanacak mahalleler

ASKİ, Ankara’d 24 Şubat Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre, kentte arıza ve bakım çalışmasına bağlı olarak kesintilerin yaşanacağı ilçe ve mahalleler belli oldu.

PURSAKLAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 24.02.2026 05:00:00

Tamir Tarihi: 24.02.2026 10:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Yunus Emre mahallesi Saraybosna caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre mahallesi bir kısmı (Gümüş köy site içerisi)

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 24.02.2026 07:00:00

Tamir Tarihi: 24.02.2026 11:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar Saray İlçesi Cumhuriyet mahallesi Gazi Mustafa Kemal caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Saray cumhuriyet Mahallesinin bir kısmı.

GÖLBAŞI'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 24.02.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 24.02.2026 11:30:00

Detay: Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi 1209 Caddesi içindeki Pvc 90 lık içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi.

#ASKİ
#ASKİ su kesintisi
#Ankara su kesintisi
#Pursaklar
#Gölbaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Konya kura sonuçları: 250 bin TOKİ Konya kura sonuçları listesi