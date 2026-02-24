Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında Gölbaşı ve Pursaklar’da su kesintisi yapacak. İşte 24 Şubat 2026 Salı Ankara’da su kesintisi yaşanacak mahalleler
ASKİ, Ankara’d 24 Şubat Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre, kentte arıza ve bakım çalışmasına bağlı olarak kesintilerin yaşanacağı ilçe ve mahalleler belli oldu.
PURSAKLAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 24.02.2026 05:00:00
Tamir Tarihi: 24.02.2026 10:00:00
Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Yunus Emre mahallesi Saraybosna caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre mahallesi bir kısmı (Gümüş köy site içerisi)
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 24.02.2026 07:00:00
Tamir Tarihi: 24.02.2026 11:00:00
Detay: DETAY: Pursaklar Saray İlçesi Cumhuriyet mahallesi Gazi Mustafa Kemal caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Saray cumhuriyet Mahallesinin bir kısmı.
GÖLBAŞI'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 24.02.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.02.2026 11:30:00
Detay: Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi 1209 Caddesi içindeki Pvc 90 lık içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi.