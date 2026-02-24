TOKİ Burdur kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Burdur kura çekiliş listesi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Burdur’da yapılacak 2 bin 206 konut için geri sayım sürerken, kura çekiminin tarihi ve yeri netleşti. TOKİ’den yapılan açıklamaya göre Burdur kura çekimi, 26 Şubat saat 11.00’de Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda yapılacak. Öte yandan TOKİ Burdur kurasına katılacak vatandaşlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de yayımlandı. Böylece 500 bin konut projesi kapsamında Burdur’da kuraya girecek isimler kamuoyuyla paylaşılmış oldu. İşte 500 bin konut Burdur TOKİ kurasına gireceklerin isimleri.

