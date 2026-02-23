Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
İstanbul iftar vakti: İstanbul iftar saati 23 Şubat Pazartesi akşam ezanı kaçta okunacak?

İstanbul iftar vakti: İstanbul iftar saati 23 Şubat Pazartesi akşam ezanı kaçta okunacak?

16:5423/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul iftar vakti, akşam ezan saati
İstanbul iftar vakti, akşam ezan saati

Ramazan ayında iftar vakti, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için her gün merakla takip edilen konuların başında geliyor. Özellikle akşam saatleri yaklaştıkça İstanbul akşam ezanı saati araştırmaları hız kazanırken, orucunu vaktinde açmak isteyenler İstanbul iftar vakti bilgisini günlük olarak kontrol ederek hazırlıklarını buna göre yapıyor. Diyanet verilerine göre 23 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da iftar saati 18:54. İstanbul imsakiye bilgileri kapsamında sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra sabah ve akşam ezan saatleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 İstanbul imsakiye bilgileri.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk oruçlarını tutarken, gözler şimdi iftar vaktine çevrildi. Özellikle “Ramazan iftar vakti” aramalarının yoğunlaştığı bu dönemde, İstanbul’da yaşayanlar güncel ezan saatini öğrenmek için sık sık sorgulama yapıyor. Oruçların açılacağı İstanbul akşam ezan saati her gün birkaç dakika değişebildiği için vakitler yakından takip edilirken, Diyanet tarafından açıklanan iftar saatine göre sofralar hazırlanıyor. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise oruçlar dualarla açılıyor.

İstanbul iftar vakti 23 Şubat Pazartesi İstanbul iftar saati

23 Şubat 2026 Pazartesi İstanbul iftar vakti 18:54

24 Şubat 2026 Salı İstanbul iftar vakti 18:55

25 Şubat 2026 Çarşamba İstanbul iftar vakti 18:56

26 Şubat 2026 Perşembe İstanbul iftar vakti 18:58

27 Şubat 2026 Cuma İstanbul iftar vakti 18:59

#İstanbul
#İstanbul iftar vakti
#İstanbul iftar saati
#İstanbul namaz vakitleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat altın piyasasında son durum