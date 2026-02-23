TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi canlı izle

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Uşak’ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Uşak merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi 24 Şubat Salı günü Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de yapılacak. İşte TOKİ Uşak kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi.