Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlıların 4-0’lık farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Maça Amir Murillo’nun ve Hyun-Gyu Oh’un attığı gol damga vurdu. Beşiktaş - Göztepe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 Süper Lig’in 23. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya geldi.



2 /6 Karşılaşma Beşiktaş’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 9’ Wilfred Ndidi, 36’ Amir Murillo, 59’ Junior Olaitan ve 74’ Hyun-Gyu Oh’dan geldi.



3 /6 Maça Amir Murillo ve Hyun-Gyu Oh’un golü damga vurdu.



4 /6 Beşiktaş bu sonuçla puanını 43’e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 4 mağlubiyetini alarak 41 puanla 5. sırada yer aldı.



5 /6 Beşiktaş bir sonraki hafta Kocaelispor ile oynayacak.