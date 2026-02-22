Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlıların 4-0’lık farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Maça Amir Murillo’nun ve Hyun-Gyu Oh’un attığı gol damga vurdu. Beşiktaş - Göztepe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Süper Lig’in 23. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Beşiktaş’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 9’ Wilfred Ndidi, 36’ Amir Murillo, 59’ Junior Olaitan ve 74’ Hyun-Gyu Oh’dan geldi.
Maça Amir Murillo ve Hyun-Gyu Oh’un golü damga vurdu.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 43’e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 4 mağlubiyetini alarak 41 puanla 5. sırada yer aldı.
Beşiktaş bir sonraki hafta Kocaelispor ile oynayacak.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş - Göztepe maç özetini izlemek için TIKLAYIN.