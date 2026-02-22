Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Murillo ve Hyun-Gyu Oh'un golü maça damga vurdu: Beşiktaş evinde Göztepe'yi farklı mağlup etti | ÖZET

Murillo ve Hyun-Gyu Oh'un golü maça damga vurdu: Beşiktaş evinde Göztepe'yi farklı mağlup etti | ÖZET

21:5222/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlıların 4-0’lık farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Maça Amir Murillo’nun ve Hyun-Gyu Oh’un attığı gol damga vurdu. Beşiktaş - Göztepe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Süper Lig’in 23. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya geldi. 


Karşılaşma Beşiktaş’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 9’ Wilfred Ndidi, 36’ Amir Murillo, 59’ Junior Olaitan ve 74’ Hyun-Gyu Oh’dan geldi. 


Maça Amir Murillo ve Hyun-Gyu Oh’un golü damga vurdu. 


Beşiktaş bu sonuçla puanını 43’e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 4 mağlubiyetini alarak 41 puanla 5. sırada yer aldı. 


Beşiktaş bir sonraki hafta Kocaelispor ile oynayacak. 

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ


Beşiktaş - Göztepe maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Beşiktaş
#Göztepe
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri