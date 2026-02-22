ASKİ su kesintisi olan mahalleler: Kazan'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün saat 10-18.00 arasında Kazan'ın bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi olan mahalleler.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisinin yapılacağı açıklandı. İşte ASKİ su kesintisi olan yerler.
KAZAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 22.02.2026 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.02.2026 18:00:00
SARAY mahallesi ATOM caddesinde isale ana iletim hattı kazı çalışması esnasında ana iletim hattına verilen hasardan dolayı arıza çalışması yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: SARAY ATOM CADDESİ BAGLI CADDE SOKAKLAR HABB BÖLGESİ