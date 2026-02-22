Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASKİ su kesintisi olan mahalleler: Kazan'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi olan mahalleler: Kazan'da sular ne zaman gelecek?

10:0922/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
ASKİ'den su kesintisi duyurusu
ASKİ'den su kesintisi duyurusu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün saat 10-18.00 arasında Kazan'ın bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi olan mahalleler.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisinin yapılacağı açıklandı. İşte ASKİ su kesintisi olan yerler.

KAZAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.02.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 22.02.2026 18:00:00

SARAY mahallesi ATOM caddesinde isale ana iletim hattı kazı çalışması esnasında ana iletim hattına verilen hasardan dolayı arıza çalışması yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: SARAY ATOM CADDESİ BAGLI CADDE SOKAKLAR HABB BÖLGESİ

#ASKİ
#ASKİ su kesintisi
#Ankara
#Altındağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat'ta hangi ilçelerde elektrik kesilecek?