TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Bursa TOKİ çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayın başladı mı 2026?

14:2721/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Bugün Bursa’da 17 bin 225 konut için noter huzurunda çekiliş yapılacak. Binlerce başvuru sahibi kura saatine kilitlendi. Peki Bursa kura çekimi saat kaçta başlayacak, sonuçlar nereden açıklanacak?

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Bursa etabı tamamlanıyor. 17 bin 225 konut için bugün kura çekilecek. Törene katılacak ve canlı yayını takip edecek vatandaşlar, “Bursa kura çekimi saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman?

Bursa 17 bin 225 konut kura çekimi saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. TOKİ'nin resmi YouTube kanalından kura canlı yayınlanacak.

Kura sonuçları akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi sitesinden ilan edilecek.

• Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550

• Büyükorhan: 100

• Gemlik: 3.000

• Harmancık: 100

• İnegöl: 4.000

• İznik: 250

• Keles: 100

• Mudanya: 300

• Mustafakemalpaşa: 750

• Orhaneli: 175

• Orhangazi: 400

• Yenişehir: 500

