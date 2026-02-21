Yeni Şafak
TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ: İstanbul Kura çekilişi ne zaman 2026? TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı, hangi tarihte?

13:1621/02/2026, Cumartesi
İstanbul’da TOKİ kura takvimi için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 100 bin konut için başvuru yapan binlerce kişi, İstanbul etabına ilişkin resmi açıklamayı bekliyor. Kura sıralamasında sona yaklaşılırken gözler duyurulacak tarihe çevrildi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde İstanbul ayağı merak konusu oldu. 100 bin konut için başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Listede sona gelinirken İstanbul için açıklanacak takvim yakından izleniyor.

İSTANBUL TOKİ KURA TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul kura takvimine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Kulislerde kuraların gelecek hafta çekilmesinin beklendiği konuşuluyor. Nihai hak sahipleri listesinin ve başvuru sonuçlarının ise 23 Şubat’ta ilan edilmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA SATIŞ FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

İstanbul etabında 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

Aylık taksitler ise 1+1 konutlarda 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerde 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerde 11 bin 63 TL olarak belirlendi.



HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

Projede belirlenen kontenjan dağılımına göre; hak sahiplerinin yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilerden, yüzde 5’i engellilerden, yüzde 20’si emeklilerden oluşacak. Ayrıca yüzde 10’luk pay 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20’lik bölüm ise 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. Kalan yüzde 40’lık kontenjan ise diğer başvuru sahiplerine verilecek.

