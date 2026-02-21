TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ: İstanbul Kura çekilişi ne zaman 2026? TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı, hangi tarihte?

İSTANBUL’DA SATIŞ FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

İstanbul etabında 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

Aylık taksitler ise 1+1 konutlarda 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerde 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerde 11 bin 63 TL olarak belirlendi.







