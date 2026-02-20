İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih? MEB 2026 İOKBS sınav takvimi

2026 İOKBS başvuruları için süreç devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav kılavuzu takvimi ve şartları netleştirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında Türkiye genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilecek.

2026 İOKBS sınav tarihi açıklandı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak. Sınav, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak sınavın sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde MEB’in resmî internet adresi üzerinden duyurulacak.

Başvuru süreci ve son tarih

Bursluluk Sınavı başvuruları 9 Şubat 2026’da başladı. Adayların işlemlerini en geç 11 Mart 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Sürenin sona ermesinin ardından sistem başvurulara kapatılacak. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin takvimi dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler başvurularını “www.meb.gov.tr”

veya “e-okul.meb.gov.tr” adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler işlemlerini yine sistem üzerinden yaparken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvurularını KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşelikleri ya da müşavirlikleri aracılığıyla tamamlayacak.

Başvuru şartları neler?

2026 İOKBS’ye katılabilmek için Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Adayların ortaokul, imam hatip ortaokulu, özel eğitim ortaokulu veya ortaöğretim kurumlarında belirtilen sınıf düzeylerinde kayıtlı olması şartı aranıyor. Ayrıca sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak gerekiyor.