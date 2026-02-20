Mart ayında temettü verecek şirketler ve net ödeme tarihleri belli oldu: 6 dev şirketten kâr payı dağıtımı

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 büyük şirket, 2025 yılı kârından pay dağıtacak. Mart 2026 temettü takvimi kapsamında ödemeler 16-25 Mart tarihleri arasında yapılacak. Hisse başına temettü tutarları 3 TL ile 19 TL arasında değişirken, yatırımcılar ödeme günlerine odaklandı.
Borsa İstanbul’da Mart 2026 temettü takvimi netleşti. Türkiye’nin önde gelen sanayi ve holding şirketlerinden altısı, 2025 yılı kâr payı dağıtımını mart ayında gerçekleştirecek. Açıklanan takvime göre temettü ödemeleri 16 Mart’ta başlayacak ve 25 Mart 2026’ya kadar sürecek. Hisse başına dağıtılacak kâr payları 3 TL ile 19 TL arasında farklılık gösteriyor.
16 Mart’ta üç şirket ödeme yapacak
Temettü süreci 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak.
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) yatırımcısına hisse başına 10,6675 TL temettü verecek. Aynı gün Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) için belirlenen kâr payı tutarı 3,0940 TL olacak.
Türkiye’nin en büyük rafineri şirketlerinden Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) ise 16 Mart’ta hisse başına 8,8229 TL temettü dağıtacak.
17 Mart’ta en yüksek temettü
17 Mart 2026 tarihinde ödeme yapacak şirket Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) oldu. Şirket, yatırımcısına hisse başına 19,1250 TL ile takvimdeki en yüksek temettü tutarını ödeyecek.
Otomotiv ve holding cephesinde tarihler belli
23 Mart 2026’da Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) tarafından 17,0000 TL temettü dağıtımı gerçekleştirilecek.
Mart ayındaki temettü süreci, 25 Mart 2026 tarihinde Koç Holding A.Ş. (KCHOL) ödemesiyle tamamlanacak. Holding, hisse başına 5,8055 TL kâr payı verecek.
Mart 2026 temettü takvimi, Borsa İstanbul’da işlem gören yatırımcılar açısından nakit akışı ve portföy planlaması bakımından önemli bir döneme işaret ediyor. Şirketlerin 2025 yılı finansal performansına bağlı olarak belirlenen kâr payı dağıtımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları kapsıyor.