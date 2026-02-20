Mart ayında temettü verecek şirketler ve net ödeme tarihleri belli oldu: 6 dev şirketten kâr payı dağıtımı

Borsa İstanbul’da Mart 2026 temettü takvimi netleşti. Türkiye’nin önde gelen sanayi ve holding şirketlerinden altısı, 2025 yılı kâr payı dağıtımını mart ayında gerçekleştirecek. Açıklanan takvime göre temettü ödemeleri 16 Mart’ta başlayacak ve 25 Mart 2026’ya kadar sürecek. Hisse başına dağıtılacak kâr payları 3 TL ile 19 TL arasında farklılık gösteriyor.