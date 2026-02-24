2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, nereden ve nasıl başvuru yapılır? ÖSYM TYT–AYT–YDT son başvuru günü!

Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS başvurusu 6 Şubat Cuma başladı. TYT, AYT, YDT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar ilgili sınavlar için başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden şifreleri ve diğer adımları takip ederek tamamlayacak. Peki, 2026 YKS başvurusu ne zaman bitecek, bitti mi? YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte, TYT-AYT-YDT sınavı başvuru tarihleri ve ayrıntılar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınav sürecine ilişkin takvim paylaşılırken, adayların en çok merak ettiği konu başvuru süresinin ne zaman sona ereceği oldu.Başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan birçok kişi, "YKS için son başvuru günü ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
2026-YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM'nin yayınladığı 2026 sınav takvimine göre 2026-YKS başvuruları 6 Şubat Cuma başladı ve 2 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta yapılacak. ÖSYM'den YKS başvurularıyla ilgili gelen açıklama şu şekilde:
"2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.
Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir."
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 BELLİ OLDU MU?
YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 700,00 TL olacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026 YKS Kılavuzu'nda yer alacak.
YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücretyatırılmaz.)