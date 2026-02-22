Yeni Şafak
TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Uşak kura çekiliş listesi

14:0122/02/2026, Pazar
TOKİ Uşak kura çekimi 24 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Uşak merkez ve ilçelerinde 2 bin 558 konut inşa edilecek. TOKİ Uşak kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Uşak kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Uşak konut kurası, 24 Şubat tarihinde Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek. TOKİ Uşak kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Uşak kura çekilişine katılacakların listesi.

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi tam sayfa için tıklayın

