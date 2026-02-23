TOKİ Çorum kura çekiliş listesi: 500 bin konut Çorum TOKİ kurasına gireceklerin isimleri

Çorum TOKİ kura tarihi netleşti. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek 2 bin 867 konut için geri sayım başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum kura çekimi 5 Mart Perşembe günü saat 11.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. 500 bin konut hedefi doğrultusunda yürütülen projede, kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Çorum TOKİ kurasına girecek hak sahipleri belirlenirken, gözler kura günü yapılacak canlı çekilişe çevrildi.

