TOKİ Çorum kura çekiliş listesi: 500 bin konut Çorum TOKİ kurasına gireceklerin isimleri

13:2323/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Çorum TOKİ kura tarihi netleşti. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek 2 bin 867 konut için geri sayım başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum kura çekimi 5 Mart Perşembe günü saat 11.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. 500 bin konut hedefi doğrultusunda yürütülen projede, kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Çorum TOKİ kurasına girecek hak sahipleri belirlenirken, gözler kura günü yapılacak canlı çekilişe çevrildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak kura çekiminin detayları belli oldu. Buna göre TOKİ Çorum kura çekimi, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde ise projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Çorum kura çekiliş listesine ilişkin tüm detaylar.

TOKİ Çorum kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Çorum
#TOKİ Çorum kura çekiliş listesi
