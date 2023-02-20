Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki farklı yıkıcı deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Elazığ başta olmak üzere çok sayıda ilde yıkıma sebebiyet verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarını paylaştı. Bakanlığın açıklamış olduğu verilere göre Elazığ’da 2 bin 488 binanın, 24 bin 7834 bağımsız birimin incelemesi gerçekleştirildi. Açıklanan verilere göre Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 587'ye yükseldi. Acil yıkılacak bağımsız birim sayısı ise 3 bin 675.

Elazığ en son deprem nerede oldu?

Elazığ'ın Palu ilçesinde peş peşe 5 artçı deprem meydana geldi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Palu'da 4,8 , 4,7, 4,6, 4,5 ve 4,4 olmak üzere arka arkaya 5 büyük artçı deprem oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.37'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Saat 03.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Palu'da saatler 04.07'yi gösterdiğinde de 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Saat 05.29'da ise 4,4 ve 06.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Elazığ fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Elazığ il ilçe deprem risk haritası

Elazığı hangi fay hattı üzerinde?

Elazığı Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Doğu Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1972). Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir. DAFS'nun Kahramanmaraş'tan sonraki devamı tartışmalıdır. Arpat ve Şaroğlu (1972, 1975),fayın Karlova'dan başlayıp Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı'ndan geçerek yön değiştirdiğini, Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ettiğini ve Ölüdeniz fayına birleştiğini belirtmektedir.







