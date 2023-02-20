Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Elazığ fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Depremin ağır yıkama neden olduğu Elazığ’da incelemesi tamamlanan 587 binadaki 3 bin 675 bağımsız birimin acil yıkılması kararı alındı. Bin 659 binada 19 bin 575 bağımsız birim ise az hasarlı veya hasarsız olarak tespit edildi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Palu'da 4,8 , 4,7, 4,6, 4,5 ve 4,4 olmak üzere arka arkaya 5 büyük artçı deprem oldu. Peki Elazığ deprem fay hattı nereden geçiyor? Elazığ’da deprem riski olan ilçeler hangileri? Elazığ Fay hattı sorgulama linki haberin detayında.

11:59 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Elazığ deprem fay haritası: Deprem riski olan, olmayan ilçeler

Elazığ deprem fay haritası: Deprem riski olan, olmayan ilçeler

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki farklı yıkıcı deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Elazığ başta olmak üzere çok sayıda ilde yıkıma sebebiyet verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarını paylaştı. Bakanlığın açıklamış olduğu verilere göre Elazığ’da 2 bin 488 binanın, 24 bin 7834 bağımsız birimin incelemesi gerçekleştirildi. Açıklanan verilere göre Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 587'ye yükseldi. Acil yıkılacak bağımsız birim sayısı ise 3 bin 675.

Elazığ en son deprem nerede oldu?

Elazığ'ın Palu ilçesinde peş peşe 5 artçı deprem meydana geldi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Palu'da 4,8 , 4,7, 4,6, 4,5 ve 4,4 olmak üzere arka arkaya 5 büyük artçı deprem oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.37'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Saat 03.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Palu'da saatler 04.07'yi gösterdiğinde de 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Saat 05.29'da ise 4,4 ve 06.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Elazığ fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Elazığ il ilçe deprem risk haritası

Elazığı hangi fay hattı üzerinde?

Elazığı Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Doğu Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1972). Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir. DAFS'nun Kahramanmaraş'tan sonraki devamı tartışmalıdır. Arpat ve Şaroğlu (1972, 1975),fayın Karlova'dan başlayıp Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı'ndan geçerek yön değiştirdiğini, Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ettiğini ve Ölüdeniz fayına birleştiğini belirtmektedir.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


#Elazığ deprem
#Elazığ
#Elazığ zemini sağlam ilçeler
1 saat önce
default-profile-img
Elazığ fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
Hatay'da enkaz altından notu çıktı
Hatay'da 80 binanın enkaz kaldırma çalışması sürüyor
Prof. Dr. Naci Görür: "Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum"
İstanbul'da riskli ilçelerden kaçış başladı: Yeni ve az katlı binalara yoğun talep var
Kur’an-ı Kerim’de geçen depremle ilgili ayetler neler?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.