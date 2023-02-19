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Afetzede Barınma Desteği Başvurusu
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.
Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.
Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılmakta. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgâhı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.
Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alması mümkün. Yardım desteği, Ziraat Bankası’nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.
Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgâhı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edileceğinden barınma desteğinden faydalanabilecek.
Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılacak tespite göre ödeme yapılacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası’na yatırılacak.
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak.
İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak.
Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000 TL taşınma yardımı sağlanacak, barınma desteği yapılmayacak.
Evli afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilecek; konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 60.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı yapılacak.
Boşanmış afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilecek. Konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 60.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yapılacak.
Bekâr afetzede, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, 24.000 TL’lik barınma, 15.000 TL’lik taşınma yardımı yapılacak.
İkamet edilen konut bir üst ebeveyne ait ise, afetzede barınma desteği açısından kiracı gibi kabul edilip, konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 24.000 TL’lik barınma, 15.000 TL’lik taşınma desteği yapılacak.
Barınma desteği konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.
Afetzedenin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre afetzedelere barınma desteği yapılmakta. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği yapılamayacak.